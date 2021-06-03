تركي آل الشيخ يعلن عودة شريهان في "عمل مميز"

المصدر: متابعة- الإمارات اليوم

أعلن رئيس هيئة الترفية السعودية، المستشار تركى آل الشيخ، عن عودة الفنانة الكبيرة شريهان للمسرح بعد غياب سنوات.

ونشر آل الشيخ عبر حسابه الرسمي بموقع «إنستغرام»، فيديو ترويجي معلقا عليه: «ترقبوا.. عودة النجمة الكبيرة شريهان للأضواء بعد غياب سنين في عمل مميز على منصة شاهد برعاية هيئة الترفية السعودية».

وعلقت النجمة شريهان، وأعادت نشر البرومو الذي كشف عنه المستشار تركى آل الشيخ، حول عودتها للعمل الفنى مرة أخرى بعد غياب سنوات وكتبت عبر حسابها الرسمي بموقع التغريدات «تويتر»: «عمل شاق... أتمنى أن ينال إعجاب جمهور في جميع أنحاء العالم وجمهوري الحبيب».

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