ألمانيا: تراجُع الرغبة في المناصب القيادية بين النساء

المصدر: برلين ■ د.ب.أ

رصد استطلاع حديث للرأي تراجعاً في نسبة النساء اللاتي يرغبن في تقلد مناصب قيادية بألمانيا خلال مسيرتهن المهنية.

وبينما صرح نحو ثلث النساء، اللاتي شملهن استطلاع أجري في فبراير عام 2019، بأنهن يتمنين ذلك، بلغت نسبتهن بعد عامين لأقل من الربع. وفي الوقت نفسه تراجعت ثقة النساء بأنهن سيصلن إلى مثل هذا المنصب، إذ بلغت في استطلاع فبراير 2019 نحو 33.5%، وارتفعت في فبراير عام 2020 إلى 36.5%، ثم تراجعت هذا العام إلى 30.6%. وعزت «مبادرة عمل القيادات»، التي كُلفت بإجراء الاستطلاع، تراجع الرغبة في تولي مناصب قيادية بين النساء، إلى اعتقادهن أن الشركات التي يعملن فيها لا تعمل بالقدر الكافي من أجل تحقيق التنوع. وأجرى الاستطلاع معهد «سيفي» لقياس مؤشرات الرأي، وشمل نحو 5000 موظفة.

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