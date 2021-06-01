ميرفت أمين وحيدة بعد وفاة رجاء الجداوي ومرض دلال عبد العزيز

المصدر: متابعة- الإمارات اليوم

أعرب الإعلامي تامر أمين، مساء الاثنين، عن تمنيه الشفاء العاجل للفنانة الكبيرة دلال عبدالعزيز والتي تعاني صحيا منذ أكثر من 30 يوما.

وقال أمين، خلال تقديمه برنامج "آخر النهار": كانت طول الوقت مع النجمة الكبيرة ميرفت أمين والنجمة الراحلة رجاء الجداوي، كانوا مثلث الحب الذي لا يفترق، آخر 20 سنة يوميا كانوا مع بعض، لحد ما رحلت منذ شهور رجاء وتركتهما، كانوا مثالا للصداقة والوفاء والحب والإخلاص ومساعدة الغير طول الوقت".

وأضاف: "أنا مشفق للغاية على القديرة ميرفت أمين، هي تشعر حاليا بالوحدة بعد رحيل رجاء الجداوي ومرض دلال عبدالعزيز.. وأنا بقولها لا تقلقي يا ميرفت إن شاء الله ربنا هيرجع لنا دلال بخير وتنور حياتنا من جديد".

وتابع: "كنت بحب أقعد معاهم عشان أخد منهم جرعة حب وإيجابية، هذا الثلاثي ياما ساعدوا ناس، وإن شاء الله ربنا هيستجيب لدعاء الملايين بأنه يرجع دلال بالسلامة لأهلها وكفاية مصيبة رحيل زوجها الفنان الكبير سمير غانم".

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