الإعلامية إيمان الحصري تستعد لعملية جراحية ثامنة

المصدر: متابعة- الإمارات اليوم

كشف فريق طبي مطلع على وضع الإعلامية المصرية إيمان الحصري أنها تستعد لإجراء عملية جراحية ثامنة في أحد مستشفيات القاهرة.

وأكد أحد أعضاء الفريق أنها تعاني من عدم استقرار صحي حتى الآن، وتم التوجيه بضرورة سفرها إلى الخارج للعلاج في أسرع وقت خوفاً من تفاقم حالتها، فضلاً عن كونها تعاني مشكلات صحية كثيرة، بحسب "بوابة أخبار اليوم"، وعدد من المواقع المصرية.

وكانت أسرة الحصري، قد اوضحت في وقت سابق، أن تدهور صحة ابنتهم يعود إلى تعرُّضها لإهمال طبي كاد أن يقضي على حياتها. وخضعت إيمان الحصري لـ7 عمليات جراحية خلال 3 شهور فقط.

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