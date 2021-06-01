وفاة «طرزان 1996» بتحطم طائرة خاصة

المصدر: واشنطن ■ أ.ف.ب

كان الممثل في مسلسل «طرزان»، جو لارا، ضمن سبعة أشخاص تحطمت بهم طائرة خاصة صغيرة في ولاية تينيسي الأميركية، واستبعدت أجهزة الإنقاذ، الأحد، أي أمل في العثور على ناجين من ركابها.

وقال قائد وحدات الإنقاذ، جوشوا ساندرز، في مؤتمر صحافي «لم نعد نبحث عن ناجين في هذه المرحلة». لكن الطائرة تحطمت بعد وقت قصير من إقلاعها في بحيرة بيرسي بريست، على بعد 20 كيلومتراً جنوب ناشفيل.

واشتهر جو لارا بتوليه دور طرزان في مسلسل «طرزان: ذي إبيك أدفنتشرز» عامي 1996 و1997.

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