وفاة الممثل الأميركي غافين ماكلاود عن 90 عاماً

المصدر: لوس أنجلوس ■ أ.ف.ب

توفي غافين ماكلاود، الممثل المخضرم الذي اشتهر بدوره كقبطان سفينة سياحية دائم الابتسام في المسلسل الكوميدي «ذي لوف بوت»، الذي عرض في سبعينات وثمانينات القرن الماضي، عن 90 عاماً. ولم يكن ماكلاود معروفاً لدى الجمهور إلا بعد حصوله على دور كاتب إخباري تلفزيوني في مسلسل «ماري تايلر مور شو» عام 1970، الذي حقق نجاحاً ساحقاً واستمر سبعة مواسم. لكنه اشتهر خصوصاً بعدما أدى دور القبطان ستابنغ في مسلسل «ذي لوف بوت»، الذي رغم انتقاده، أثبت أنه يتمتع بشعبية كبيرة واستمر 11 موسماً، ما أدى إلى إنتاج العديد من الأفلام المستندة إليه.

وقال الممثل لصحيفة «ذي لوس أنجلوس تايمز» في 2013: «النقاد كرهوه.. أطلقوا عليه اسم (مسلسلاً غبياً)، لكننا أصبحنا سفراء للنيات الحسنة».

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