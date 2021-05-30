ظهور شهادات تطعيم مزوّرة في ألمانيا

المصدر: ميونيخ ■ د.ب.أ

بدأت أولى شهادات التطعيم ضد «كوفيد-19» المزورة الظهور في ألمانيا، فيما من المتوقع أن تزيد أعداد مثل هذه الشهادات.

وقالت سلطات الشرطة المحلية إنه في بافاريا فقط يوجد «عدد مثل هذه الحالات من رقمين».

وقال ناطق باسم مكتب الشرطة الجنائية الاتحادي «بي كيه إيه»، إنه «مقارنة بالجرائم الجنائية الأخرى، مثل تزوير الوثائق الشخصية وبطاقات الهوية، فإن تزوير شهادات التطعيم لايزال ظاهرة على نطاق ضيق في ما يتعلق بالأرقام».

وأضاف: «غير أن حدوث زيادة في الطلب، وبالتالي في تقديم شهادات تطعيم مزورة، أمر متوقع جراء تخفيف الإجراءات القانونية بالنسبة للأشخاص الملقّحين».

ويتمتع الملقّحون في ألمانيا بحريات المتعافين من «كوفيد-19».

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