جمعة علي: عبدالله زيد بخير ولا صحة للشائعات

المصدر: إيناس محيسن-أبوظبي

طمأن الفنان الإماراتي جمعة علي، الجمهور على الحالة الصحية لزميله الفنان عبدالله زيد، مؤكدا أنه تجاوز المرحلة الحرجة، كما نفى علي، في فيديو نشره عبر حسابه على «انستغرام»، أن يكون العارض الصحي الذي يمر به زيد ناجماً عن تلقيه لقاح «كوفيد-19»، كما تردد بعض الشائعات.

وقال: «حبيت اطمنكم على الفنان عبدالله زيد، صحته صارت أفضل بكثير وتجاوز المرحلة الحرجة، وخلال الأيام القادمة ستشاهدونه بخير وسلامة، مع التأكيد على ان الزيارة مازالت ممنوعة». كما وجه الشكر لمستشفى خليفة بن زايد التخصصي في إمارة رأس الخيمة، والتي يتواجد فيها زميله.

وفور نشر جمعة علي الفيديو، انهالت التعليقات من الفنانين والجمهور معربين عن امنياتهم بتمام الشفاء لزيد.

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