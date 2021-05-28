وفاة أسطورة الباليه الإيطالية كارلا فراتشي عن 84 عاماً

المصدر: روما ■ رويترز

غيّب الموت، أمس، راقصة الباليه كارلا فراتشي، أشهر نجمات الرقص في إيطاليا، عن 84 عاماً، في ميلانو التي أمضت معظم حياتها المهنية في مسرحها المرموق «لا سكالا».

وأعلن المسرح في بيان «غياب كارلا فراتشي في منزلها في ميلانو». واعتبر البيان أن «المسرح والمدينة والرقص تفقد برحيلها شخصية تاريخية أسطورية، تركت أثراً قوياً جداً في هوية ميلانو، وقدمت مساهمة أساسية في مكانة الثقافة الإيطالية في العالم».

أما وزير الثقافة، داريو فرانشيسكيني، فكتب عبر «تويتر»: «إنها الأعظم، مليئة بالحب للرقص، وبمشروعات جديدة، وبأفكار للحياة كلها بحماسة شابة في الـ20. إيطاليا الثقافة ممتنة أبداً».

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