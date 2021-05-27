صور زفاف أريانا غراندي تحصد 22 مليون إعجاب خلال ساعات

المصدر: متابعة- الإمارات اليوم

بعد حوالي إسبوعين على الحدث، كشفت النجمة العالمية اريانا غراندي ( 27 عاما)، عن صور حفل زفافها من خطيبها وكيل العقارات دالتون جوميز عبر حسابها الرسمي بموقع "انستغرام".

وأرتدت أريانا فستان بسيط من تصميم مصممة الأزياء الأميركية فيرا وانج، وحققت صور الزفاف أكثر من 22 مليون إعجاب خلال ساعات، من جمهورها ومتابعيها حول العالم.

وكان مصدرمقرب من النجمة الاميركية قال بعد حفل الزفاف:"لقد تزوجا.. كان حفل زفاف صغيرًا وحميميًا - أقل من 20 شخصًا"، متابعا :"كانت الغرفة سعيدة للغاية ومليئة بالحب. لا يمكن أن يكون الزوجان والعائلتان أكثر سعادة من ذلك"

وأبرزت الصفحة الرسمية لموسوعة جينيس العالمية، عبر موقع "انستغرام"، تربع أريانا، على صناعة الموسيقي العالمية، بعد أن حصدت أغنيتها المنفردة فى 7 نوفمبر 2020، المركز الأول فى منصة Billboard Hot 100، لتصبح المطربة الوحيدة التى تمتلك خمس أغاني عبر المنصة فى المراكز الأولى.

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