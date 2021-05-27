مهرجان موسيقى صربي يقدم لضيوفه مطعوم كوفيد-19

المصدر: د ب ا

قرر القائمون على تنظيم مهرجان «إجزيت» الموسيقي في مدينة «نوفي ساد» بشمال صربيا تقديم التطعيم ضد فيروس كورونا (كوفيد-19) للفنانين الأجانب والزائرين هذا العام.

وستقدم وزارة الصحة الصربية 1500 جرعة من لقاح غير معروف لهذا الغرض، حسبما ذكر تليفزيون «آر تي في» في نوفي ساد اليوم، نقلا عن الوزارة.

ويعد مهرجان «إجزيت» الذي يقام بقلعة «بيتروفارادين» على نهر الدانوب، أحد أكثر المهرجانات الموسيقية إثارة في أوروبا الشرقية.

وفي عام 2021، يحيي المهرجان الذكرى السنوية الـ20 لإطلاقه، ومن المقرر أن يقام هذا العام في الفترة من 8 وحتى 11 يوليو.

وأكد موسيقيون ومنسقو موسيقى، مثل الفرنسي ديفيد جويتا والروسية نينا كرافيز والألماني بول كالبرينر، مشاركتهم في المهرجان.

وفي صربيا، سيتم تخفيف إجراءات مكافحة كورونا اعتبارا من 21 يونيو المقبل، بما يسمح بتنظيم فعاليات أكبر، في ظل قيود معينة.

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