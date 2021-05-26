هنديان يتزوجان فوق السحاب.. وينتهكان قيود «كورونا»

المصدر: نيودلهي ■ أ.ف.ب

اختار ثنائي هندي عقد قرانه فوق السحاب خلال رحلة جوية تابعة لشركة طيران محلية، بحضور 161 مدعواً، في انتهاك للقيود المفروضة لمكافحة «كوفيد-19»، كما أفادت الصحافة الهندية.

وأمرت هيئة الطيران المدني في الهند بإجراء تحقيق وجمدت عمل طاقم الطائرة، وفق مصادر رسمية.

وتسمح أكثرية الولايات في الهند، حيث تخطت حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس «كورونا»، أول من أمس، عتبة 300 ألف، بوجود 50 مدعواً حداً أقصى خلال حفلات الزفاف.

وتبادل الزوجان الجديدان، اللذان لم تُكشف هويتهما، الـ«نعم»، الأحد الماضي، حين كانت تحلق طائرة تابعة لشركة «سبايس جت» فوق معبد مينكاشي في مادوراي بولاية تاميل نادو (جنوب)، خلال رحلة متوجهة إلى بنغالور، وفق صحيفة «هندوستان تايمز».

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