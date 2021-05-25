ثمرتا شمام مقابل 25 ألف دولار في اليابان

المصدر: طوكيو ■ د.ب.أ

بيعت ثمرتا شمام يوباري الأكثر طلباً بمبلغ 2.7 مليون ين (نحو 25 ألف دولار) في مزاد تقليدي إيذاناً ببدء الموسم في جزيرة هوكايدو في أقصى شمال اليابان.

وقال منظمو المزاد إن هذا كان أكثر من 22 ضعف سعر العام الماضي. ويشتهر شمام يوباري ذو اللب البرتقالي بجودته العالية ومذاقه الحلو، ويماثل الكانتلوب في الحجم.

وفي العام الماضي تم بيع اثنتين من ثمار الشمام مقابل 120 ألف ين، وهو جزء بسيط مما يتحقق عادة في بداية الموسم. وكانت أزمة فيروس كورونا هي السبب في هذا السعر.

وفي العام الذي سبقه، على سبيل المثال، حققت اثنتان من ثمار الشمام رقماً قياسياً بلغ خمسة ملايين ين في مزاد بسوق الجملة.

وتجرى زراعة الثمار في ظل ظروف صعبة للغاية في الشتاء القاسي في هوكايدو وهي فخر المنطقة. ويبدأ الحصاد في مايو ويستمر حتى أغسطس. وتبلغ قيمة الواحدة من هذا الشمام في المتاجر العادية بضعة آلاف من الين، وهو لايزال الكثير من المال. وجرى تداول 466 حبة شمام غالية الثمن في مزاد هذا العام.

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