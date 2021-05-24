مصر..حقيقة الفساد وإهدار المال العام في مسلسلات رمضان 2021

المصدر: متابعة- الإمارات اليوم

نفت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، الشائعات التي انتشرت في الساعات القليلة الماضية حول الإطاحة بالمنتج تامر مرسي، مالك شركة "سينرجي" وإحالته للتحقيق، هو وحسام شوقي، المشرف العام على الإنتاج، بتهمة الفساد وإهدار المال العام في مسلسلات رمضان 2021.

وأكدت الشركة المتحدة، أنها سوف تتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد مروجي تلك الشائعات التي ليس لها أي أساس من الصحة.

وأعلنت الشركة المتحدة، عن عقد مؤتمر صحافي السبت المقبل، 29 مايو الجاري، للكشف عن خطة الشركة في المرحلة المقبلة، وما حققته الشركة من إنجازات خلال الفترة الماضية.

وكانت المواقع الفنية قد ضجت خلال الساعات الأخيرة بخبر إقالة تامر مرسي من إدارة «الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية» التي تضع يدها على الانتاجات الدرامية المصرية، بتهم تدور في فلك الهدر والفساد. ولفتت المواقع إلى أنه تمّ تشكيل لجنة للإطلاع على ملفات المجموعة التي يديرها مرسي، تحديداً شركة «سينرجي». وأتت هذه الخطوة بعد الإشتباه بالهدر العام في الاعمال الدرامية التي تم إنتاجها في شهر رمضان 2021، ومسلسلات أخرى توقّف إنتاجها.

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