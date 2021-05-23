حسين الجسمي يهدي «كنز النوادر» إلى «أم الإمارات»

المصدر: متابعة - الإمارات اليوم

إهداء إلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية (أم الإمارات)، يقدم الفنان حسين الجسمي أغنيته الجديدة التي تحمل عنوان «كنز النوادر»، وتعبر عن مشاعر كبيرة من المحبة والاحترام والتقدير لسموها.

ومن مقدمة الأغنية التي كتبها الشاعر جاسم السويدي:

يا عيون الدار واحساس المشاعر

ويا تفاصيل الغلا وعرش المحبه

يالكريمه الساكنه وسط النواظر

لج غلا محفوف بالازهار دربه

وعرض الفيديو الخاص بالأغنية التي لحنها أحمد برهان عبر قناة حسين الجسمي على موقع «يوتيوب»، وهي من إخراج أحمد يعقوب. وبثت الأغنية في الإذاعات الى جانب المكتبات الموسيقية الإلكترونية المتخصصة في عرض الأغنيات.

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