رحيل الممثل تشارلز غرودين

المصدر: لوس أنجلوس ■ أ.ف.ب

غيّب الموت الممثل الأميركي تشارلز غرودين (86 عاماً) الذي تميّز بتنوّع أدواره، وبرز بأدائه الكوميدي في عدد من الأفلام، أبرزها «بيتهوفن».

وتولى غرودين دوراً ثانوياً كطبيب توليد في فيلم «روزماريز بايبي» الشهير لرومان بولانسكي، قبل أن يتألق إلى جانب روبرت دي نيرو في الكوميديا «ميدنايت ران» البوليسية، وفي النسخة الجديدة من فيلم «كينغ كونغ» عام 1976.

لكنّ الفيلم الذي جعله معروفاً على نطاق واسع من الجمهور هو الكوميديا الشعبية «بيتهوفن» عام 1992، وتولى فيه الدور الرئيس مع كلب ضخم من نوع سانت برنارد.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news