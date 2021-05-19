الصين تشجع على تلقي اللقاح بالموسيقى

المصدر: بكين ■ أ.ف.ب

بعد البيض المجاني، والقسائم الشرائية، لجأت السلطات الصينية إلى الموسيقى، لمحاولة تشجيع المترددين على تلقي اللقاح، ونشرت مقطع فيديو لموسيقى الهيب هوب، أمس، للترويج لحملة التحصين ضد «كوفيد-19».

والفيديو الذي يضم لازمة «تلقى اللقاح بسرعة» الدامغة، نشرته وزارة الصحة في مقاطعة سيتشوان، على الشبكات الاجتماعية، وحصل على آلاف «الإعجابات». ويظهر الفيديو شخصاً يرتدي معطفاً أبيض بين طاقم تمريض، فيما يقول «العالم كله يتهافت لتلقي اللقاحات الصينية، والبلدان الأخرى تنتظرها ليلاً ونهاراً». وفي الصين، أعطي أكثر من 421.9 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا حتى أمس. ورغم أن الرقم يبدو كبيراً، فإن حملة التحصين كانت بطيئة في الصين، إذ أعاقها وضع وبائي تمت السيطرة عليه.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news