جنى عمرو دياب : هذا المرض تسبب بطردي من المدرسة

المصدر: متابعة- الإمارات اليوم

كشفت جنى إبنة الفنان المصري عمرو دياب، عن معاناتها من مرض يعرف بمتلازمة فرط الحركة ونقص الانتباه". ونشرت جنى عبر "انستغرام" شارحة فيها تفاصيل هذا المرض وتجربتها معه منذ الصغر، وكيف تسبب في طردها من المدرسة.

وتابعت أن المعلمين لم يستطيعوا التعامل معها بالشكل الصحيح وكانوا يتهمونها بتشتيت انتباه زملائها إذا حاولت سؤال أحدهم في شيء، وكانوا يصفونها بكلمات مؤلمة كـ"غبية"، و"كسولة"، و"متمردة".

وأكملت:"شعرت بسوء كبير بسبب شعوري بأن مدرسيني ليس لديهم الصبر الكافي للتعامل معي، ونقلي إلى تلك المدرسة أثر على صحتي العقلية بشكل كبير، وجعلني أحتقر نفسي لكوني ما أنا عليه الآن، وفي النهاية حصلت على دبلوم في الغناء من جامعة BIMM، والآن أنا في السنة التأسيسية في جامعة Goldsmiths وأدرس الأدب الإنجليزي وأحقق علامات عالية، وأحاول الحصول على دراسة علم الاجتماع".

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