وفاة مخرج "طاش ما طاش" بعد صراع مع مرض السرطان

المصدر: الرياض -د ب أ

توفي المخرج السعودي عبدالخالق الغانم اليوم الثلاثاء، بعد تفاقم حالته الصحية في مستشفى الدمام التخصصي شرقي المملكة، إثر إصابته بالسرطان، بعد صراع مع المرض لخمس سنوات.

وغرد الفنان أحمد الجشي معلنا خبر الوفاة الذي بث موجة حزن عارم بين محبي المخرج الراحل.

وطبع المخرج السعودي الراحل بصمات مميزة وحاضرة بقوة على الشاشة الصغيرة، مانحا الدراما السعودية العديد من إبداعاته. كما تألق لسنوات مديدة في سلسلة "طاش ما طاش"، الذي استقطب جمهورا واسعا في المملكة وخارجها.

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