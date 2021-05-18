الصين.. ناطحة سحاب تهتز لسبب غامض وتسبب الذعر

المصدر: بكين-أ ف ب

تم إخلاء ناطحة سحاب بعد ظهر اليوم الثلاثاء، في الصين بعدما اهتز المبنى الذي يبلغ ارتفاعه حوالى 300 متر لسبب غير معروف، ما تسبب في مشاهد من الذعر. ويعتبر "سيغ بلازا" الذي تم الانتهاء من بنائه في عام 2000، أحد أكثر المباني رمزية في شينجن (جنوب) وهي مدينة ضخمة تقع على حدود هونغ كونغ. والمبنى يضم سوقا ضخمة للمكونات والمنتجات الإلكترونية موزعة على طبقات عدة.

وأفاد مكتب إدارة الطوارئ في شينجن لشبكة ويبو الاجتماعية أنه يتحقق "من أسباب اهتزاز" ناطحة السحاب موضحا "أن أي زلزال لم يضرب المدينة اليوم". وأعلنت السلطات أن "سيغ بلازا" اهتز وتسبب هذه الاهتزازات على الفور بالهلع. وأظهرت صور نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مئات عدة من المشاة وهم يفرون من محيط المبنى. وتقع خمس من أطول ناطحات السحاب في العالم في الصين، بما فيها برج شنغهاي الذي يتكون من 128 طبقةً ويبلغ ارتفاعه 632 مترا.

لكن منذ العام الماضي، حظرت الصين تشييد مبان يزيد ارتفاعها عن 500 متر، وهو حظر سار في بعض المدن مثل بكين.

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