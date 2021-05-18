تمثال شمعي لأريانا جراندي في متحف مدام توسو

المصدر: هوليوود ■ رويترز

إذا كان يساورك الفضول لمعرفة فارق الطول بينك وبين أريانا جراندي، أو أنك معجب كبير، وستقاتل لالتقاط صورة «سيلفي» مع مغنية البوب الأميركية الأيقونة، إذاً فأنت على وشك أن يحالفك الحظ.

وكشف متحف مدام توسو هوليوود للتماثيل الشمعية، أخيراً، عن تمثال شمعي للمغنية ذات الـ27 ربيعاً، الذي يقول محبوها إنه يشبه المغنية أكثر من نسخة سابقة كانت معروضة في مدام توسو لندن، قبل سنوات قليلة.

وكتب أحد مستخدمي «تويتر»، رداً على مقطع مصور نشره متحف التماثيل الشمعية: «لقد صنعوا تمثالاً يشبه أريانا جراندي أخيراً. إنها تبدو جيدة للغاية».

وسيحصل المعجبون الذين يعيشون في كاليفورنيا على فرصة المشاهدة الأولى لتمثال جراندي الجديد، إذ إنه سيتاح أمام اجتماعات المعجبين الحصرية لأسابيع قليلة، قبل أن يضاف إلى المجموعة الرئيسة. ولم تعلق جراندي، التي يبلغ طولها نحو 154 سنتيمتراً فقط، حتى الآن، على النسخة الشمعية الجديدة لها.

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