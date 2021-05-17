شابة مكسيكية تتربع على عرش ملكة جمال الكون

المصدر: واشنطن-أ ف ب

تُوجت ملكة جمال المكسيك أندريا ميسا ملكة جمال الكون في ختام المسابقة التي أقيمت في الولايات المتحدة. وكانت مسابقة ملكة جمال الكون ألغيت سنة 2020 بسبب جائحة كوفيد-19.

وتمكنت أندريا ميسا (26 عاماً) التي كاتت ترتدي فستانًا أحمر لامعاً، من الفوز باللقب متقدمة على ملكتي جمال البرازيل والبيرو اللتين تأهلتا أيضاً إلى المرحلة النهائية، خلال المسابقة ال 96 التي أقيمت في هوليوود (ولاية فلوريدا الأميركية) وتولى تقديمها الأميركي ماريو لوبيز ومواطنته أوليفيا كولبو.

وخلفت ميسا حاملة اللقب عام 2019 ملكة جمال جنوب إفريقيا زوزيبيني تونزي بعد منافسة مع أكثر من 70 متسابقة. وتولت لجنة تحكيم من ثماني نساء اختيار الفائزة.

وحصلت ملكة جمال بورما الخميس على جائزة أجمل زي تقليدي عن زيها المطرّز والمزيّن بزخارف بورمية تقليدية. ورفعت لافتة باللغة الإنكليزية كُتب عليها "صلوا من أجل بورما".

كذلك أفادت ملكة جمال سنغافورة برناديت بيل أونغ من مسابقة أجمل زي تقليدي للتنديد بالتمييز ضد الآسيويين. واستدارت أونغ خلال العرض لتكشف عن عبارة "أوقفوا الكراهية ضد الآسيويين" على عباءتها بألوان العلم السنغافوري.

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