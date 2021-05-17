103 ملايين مشترك في «ديزني بلس»

المصدر: لوس أنجلوس ■ د.ب.أ

أعلنت مجموعة الإعلام والترفيه الأميركية «ديزني» وصول عدد المشتركين في خدمة بث مواد الترفيه عبر الإنترنت «ديزني بلس» إلى 103.6 ملايين مشترك خلال 17 شهراً فقط من إطلاقها.

وقالت الشركة إن عدد المشتركين خلال الربع الثاني من العام المالي الماضي كان 33 مليون مشترك فقط، في حين جذبت الخدمة نحو 8.7 ملايين مشترك جديد منذ بداية العام الجاري، وهي الفترة التي شهدت بدء بث مسلسلها الأصلي الجديد مارفيل. كما تبث الخدمة حالياً مسلسلات «واندا فيجن» و«فالكون» و«جندي الشتاء».

وأشار موقع «سي نت دوت كوم» المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى أن خدمة نتفليكس وهي أكبر خدمة لبث الأفلام ومواد الترفيه عبر الإنترنت في العالم جذبت أكثر من 207 ملايين مشترك من مختلف أنحاء العالم منذ انطلاقها قبل أكثر من 10 سنوات.

في الوقت نفسه؛ فإن الأرقام الأخيرة تشير إلى تباطؤ معدل نمو قاعدة مشتركي «ديزني بلس» خلال العام الجاري مقارنة بالنمو القوي لها خلال عامها الأول عندما انطلقت في نوفمبر 2019.

كما تفوقت خدمة «ديزني بلس» في جذب المشتركين مقارنة بخدمات البث المباشر المنافسة الجديدة من شركات آبل وإتش.بي.أو وإن.بي.سي يونيفرسال وديسكفري وغيرها.

• «ديزني» تبث حالياً مسلسلات «واندا فيجن» و«فالكون» و«جندي الشتاء».

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