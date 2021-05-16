طارق المنهالي «خطير» على «يوتيوب»

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

طرح الفنان الإماراتي طارق المنهالي، أغنيته الجديدة بعنوان «خطير»، عبر قناته الرسمية على موقع «يوتيوب»، تزامناً مع الاحتفال بعيد الفطر المبارك، وهي من كلمات الشاعر فواز باطوق، ألحان خالد الجوهر، وتوزيع المايسترو محمد القحوم، وهندسة صوت حاتم الذيب وميكس ماستر علي رمضان، وإشراف عام الفنان فادي الساري، واخراج محمد ازهري القمش، وتميزت الأغنية بلون مميز وسريع أعلن فيه الفنان هويته الجديدة في عالم الأغنية السريعة والشبابية.

وعبّر المنهالي عن سعادته بنجاح الأغنية الجديدة خلال ساعات قليلة من إصدارها، ويذكر أن آخر أعمال المنهالي أغنيته «حكاية حضارة» تزامناً مع الاحتفالية المصرية الكبرى «موكب المومياوات» في القاهرة أبريل الماضي.

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