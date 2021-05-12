الصين: تراجع نمو السكان لأدنى مستوى على الإطلاق

المصدر: بكين ■ رويترز

تراجع النمو السكاني في الصين خلال 10 أعوام حتى 2020 إلى أدنى مستوى في السجلات الرسمية منذ الخمسينات، ما يزيد الضغوط على بكين لتعزيز الحوافز المقدمة للأسر لإنجاب المزيد، وتفادي انخفاض يتعذر تداركه.

وأظهر التعداد الرسمي للسكان، الذي يُجرى مرة كل 10 أعوام، ونشرت نتائجه أمس، نمو عدد سكان البر الرئيس الصيني بنسبة 5.38% إلى 1.41 مليار نسمة. ويتباطأ النمو السكاني في الصين باستمرار منذ تطبيق سياسة الطفل الواحد في أواخر السبعينات من القرن الماضي.

وسجل تعداد عام 2010 زيادة بنسبة 5.84% إلى 1.34 مليار نسمة بينما كانت نسبة الزيادة في خانة العشرات بكل الإحصاءات الستة السابقة له، بدءاً من عام 1953.

ويعني الرقم الجديد أن الصين أخفقت بفارق ضئيل في تحقيق الهدف الذي أعلنته عام 2016، بزيادة عدد السكان إلى نحو 1.42 مليار نسمة بحلول عام 2020.

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