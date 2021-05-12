«ماتيل» تعيد تدوير «باربي»

المصدر: نيويورك ■ أ.ف.ب

كشفت شركة «ماتيل» عن برنامج جديد لإعادة تدوير منتجات محطمة أو مهملة منذ زمن بعيد في المنازل، بدءاً من دُمى «باربي» وسيارات «ماتشبوكس» المصغرة وألعاب «ميغا» لقطع التركيب. ويمكن للمستهلكين المهتمين زيارة موقع الشركة وطبع إشعار مجاني وإرسال الألعاب المستعملة بالبريد.

وستُكلف الشركة فرزها تبعاً لأنواع المواد المستخدمة وإعادة تدويرها عند الإمكان. أما مع العناصر التي لا يمكن إعادة تدويرها لصنع ألعاب جديدة، فتعهدت «ماتيل» تحويلها إلى مواد أقل جودة أو طاقة. ومن شأن البرنامج المُسمى «ماتيل بلاي باك» مساعدة الشركة في بلوغ هدفها القائم على الاستعانة حصراً بحلول عام 2030 بمواد معاد تدويرها أو قابلة للتدوير، أو بلاستيك حيوي (متأت من الكتلة الحيوية، أو قابل للتحلل العضوي) لصنع الألعاب والأغلفة.

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