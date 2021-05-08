تغييرات هيكلية في عضوية «غولدن غلوب»

المصدر: لوس أنجلوس -رويترز

وافقت رابطة هوليوود للصحافة الأجنبية، الجهة التي توزع جوائز غولدن غلوب سنوياً عن الأعمال التلفزيونية والسينمائية، على تغييرات واسعة في عضويتها لضمان التنوع بين صفوفها. ومن بين الخطوات استحداث منصب «المسؤول عن التنوع»، والتشديد على ضم صحافيين سود، وتوسيع نطاق المتقدمين للانضمام لمجموعة الصحافيين الأجانب المسؤولين عن الترفيه. وأيدت الرابطة أيضاً، أول من أمس، إضافة 20 عضواً جديداً على الأقل هذا العام إلى أعضائها الحاليين، البالغ عددهم 87 عضواً.

وقال رئيس الرابطة علي سار، أول من أمس، إن «تصويت اليوم الساحق على إصلاح الرابطة يعيد تأكيد التزامنا بالتغيير».

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