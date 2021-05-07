رحيل الموسيقار المصري جمال سلامة بسبب مضاعفات "كورونا"

المصدر: متابعة- الإمارات اليوم

غيب الموت اليوم الموسيقار المصري جمال سلامة، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا. والراحل ولد في الإسكندرية في عام 1945. درس التأليف الموسيقي في موسكو، ودرس على يد المؤلف الموسيقي السوفيتي المعروف، آرام خاتشاتوريان.

قدم سلامة عددا من أكثر الألحان المصرية شعبية في السينما والتلفزيون ومن بين أغانيه الشهيرة "ساعات ساعات" لصباح، و"محمد يا رسول الله" لياسمين الخيام، و"مش حتنازل عنك أبداً" لسميرة سعيد، والكثير من الألحان الأخرى.

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