"الاختيار 2" بدون إعلانات اليوم لـ"أهمية الحدث

المصدر: متابعة- الإمارات اليوم

قررت الشركة المنتجة لمسلسل " الإختيار-2"، بث حلقة اليوم الجمعة بدون إعلانات. ونقلت صحيفة "اليوم السابع" عن المتحدث باسم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، المهندس حسام صالح أن القرار جاء نظرا لتضمن حلية اليوم الجمعة أحداثا مهمة ينتظرها المشاهدون، لذا كان القرار بالتنازل عن حجوزات الإعلانات الكثيفة لهذه الحلقة".

ويعرض مسلسل "الاختيار 2" على عدد من المحطات ويشارك فيه مجموعة كبيرة من النجوم، وضيوف الشرف، ومن بطولة كريم عبد العزيز، وأحمد مكي، وسيناريو هاني سرحان، ومن إخراج بيتر ميمي.

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