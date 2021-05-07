أين تذهب..«ذي بوينت»: عروض «أميرات ديزني» المدهشة

تحتفي «ذي بوينت»، الوجهة البحرية المميزة التابعة لـ«نخيل»، بعطلة نهاية الأسبوع الطويلة بعدد من الأنشطة المتنوعة المستوحاة من عالم «ديزني» من 13 مايو الجاري ولغاية 15 منه، حيث سيتمكن سكان وزوار دبي من قضاء أوقات مسلية على وقع العروض المذهلة التي تقدمها «نافورة النخلة» والاستمتاع بتناول أشهى المأكولات والمشروبات في المطاعم المنتشرة في أرجاء المكان. وستضجّ «ذي بوينت» بأجواء عالم «ديزني» المملوءة بالحيوية، حيث ستتمايل أعمدة مياه «نافورة النخلة» على أنغام «Starting Now» للمرة الأولى، وهي أغنية قد تم ابتكارها خصيصاً من أجل الاحتفال بـ«أميرة» ديزني، والتي تسلط الضوء على شجاعة ولطافة بطلات ديزني، وذلك اعتباراً من الساعة السابعة مساءً وصاعداً.

وسيتم تأمين حافلات مجانية في الاتجاهين (ذهاباً وإياباً) انطلاقاً من «نخيل مول» إلى «ذي بوينت» كل 20 دقيقة من الساعة الخامسة عصراً وحتى منتصف الليل من 11 ولغاية 15 مايو، وذلك من أجل تجنّب الازدحام المروري وتسهيل حركة التنقل. كما أنه بإمكان الزوار الوصول إلى «ذي بوينت» بواسطة سياراتهم وركنها في الممشى الشرقي أو الممشى الغربي التابعَين لها، أو استخدام خدمة صف السيارات.

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