أين تذهب..وجبات إفطار شهية في «كارلوتشيوز» طوال «رمضان»

تقدم سلسلة المطاعم الإيطالية الشهيرة «كارلوتشيوز» قائمة إفطار بمكونات عالية الجودة في فروعها في دبي مول، المرابع العربية، دبي مارينا مول، سوق الينابيع، القرم الشرقي في أبوظبي.

وتضم قائمة الطعام الخاصة بشهر رمضان في كارلوتشيوز خيارات للطبق الرئيس بما فيها بيتزا ديافولا الحارة المحضرة بقطع اللحم الطرية، والميلانيز بقطع الدجاج مع الأعشاب، وطبق باستا جياردينيرا النباتي المملوء بالخضراوات، مع المكونات الطازجة، بما في ذلك بوجليز بيني، كرات السبانخ والكوسا المبشورة، والروبيان المشوي الذي يلقى إقبالاً كبيراً من الزبائن ويتكون من مزيج لذيذ من الروبيان المشوي المتبل مغطى بالصلصة الخضراء، ويقدم مع سلطة الكسكس وأوراق الجرجير والطماطم الكرزية شبه المجففة. مع عدد من الأطباق المفضلة، ومن ضمنها الكالاماري المقرمش، والبيستو أرانسيني، وكرات الأرز المقرمشة المحشوة بالبيستو وجبن موزاريلا الجاموس، والتي يتم تقديمها مع صلصة البيبولاتا. إضافة إلى طبق من شوربة البطاطس والعدس الدافئة المتبلة وخبز الفوكاتشيا، بما يوفر للزبائن بديلاً لوجبة خفيفة في الشهر المبارك.

أما بالنسبة للتحلية بعد وجبة الإفطار، فهي كفيلة بإرضاء كل الأذواق بدءاً من بودنج الشوكولاته الدافئ والفانيليا بانا كوتا، وانتهاءً بحلوى اللوز المستوحى من الموسم وبودنغ التمر الذي يقدم مع جيلاتي الفانيليا.

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