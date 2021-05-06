5 بنات و4 صبيان.. شابة تضع 9 توائم

المصدر: باماكو - رويترز

أنجبت امرأة من مالي تسعة أطفال، أول من أمس، وهو عدد أكبر بمولودين ممّا رصده الأطباء داخل رحمها المزدحم، لتنضم إلى مجموعة نادرة من النساء وضعن تسعة توائم.

وفجّر حمل حليمة سيسيه (25 عاماً) حالة من الذهول في مالي وجذب انتباه زعمائها. وعندما قال الأطباء، في مارس الماضي، إن حليمة بحاجة إلى رعاية متخصصة، نقلتها السلطات جواً إلى المغرب، حيث وضعت مواليدها. وقالت وزيرة الصحة في مالي، فانتا سيبي، إن «المواليد الجدد (خمس إناث وأربعة ذكور) والأم بخير».

وكان من المتوقع أن تلد سيسيه سبعة أطفال، وفقاً للفحص بالموجات فوق الصوتية الذي أجري في المغرب ومالي، والذي لم يرصد اثنين من الأجنة.

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