قانون هدر الطعام الصيني يدخل حيز التنفيذ

المصدر: بكين - د.ب.أ

دخل قانون صيني، يهدف إلى منع هدر الطعام، حيز التنفيذ، أمس.

ويعني هذا أن الطلبات الزائدة التي تقدم من خلال خدمات إعداد الأطعمة يمكن أن تؤدي إلى فرض غرامة تصل إلى 10 آلاف يوان (1545 دولاراً). ويجري حالياً السماح أيضاً لخدمات تقديم الطعام بفرض رسوم على العملاء، إذا تركوا وراءهم كميات كبيرة من بقايا الطعام.

وذكرت شبكة تلفزيون الصين الدولية «سي جي تي إن» أن القانون الجديد جاء كرد فعل على الكميات المتزايدة من الطعام التي يتخلص منها في الصين.

وفي قطاع خدمات المطاعم وحده بالبلاد، يجري هدر نحو 10 مليارات كغم من الطعام سنوياً. وتبنى الرئيس الصيني، شي جين بينج، في أغسطس الماضي، القضية بشكل شخصي، ووصف كمية الطعام المهدرة بأنها صادمة.

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