«موسم صيف دبي».. فعاليات وجوائز نقدية تصل إلى مليون درهم

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت مجموعة مراكز التسوّق في دبي، بالتعاون مع مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، عن إطلاق حملتها الترويجية السنوية «موسم صيف دبي»، وخلال هذه النسخة ستوفر الحملة الترويجية فرصة للفوز بسيارات فاخرة وجوائز نقدية. تبدأ الحملة من الأول من مايو حتى الرابع من سبتمبر المقبل بأربعة عروض ترويجية كبرى.

مع آلية سحب رقمي جديدة لاتلامسية بالكامل وإجراءات أمان عالية، ستقدم الحملة الترويجية الصيفية الشهيرة «تسوّق واربح» لمدة 12 أسبوعاً جوائز نقدية تصل إلى مليون درهم.

خلال شهر رمضان المبارك، تبدأ الحملات الصيفية الرائعة مع حملتها الترويجية الأولى «العيد في دبي»، حيث سيحظى 40 متسوّقاً بفرصة ربح جوائز نقدية تصل إلى 200 ألف درهم. تقام السحوبات خلال ثلاثة أيام العيد، حيث سيتم الإعلان عن الفائزين يومياً بعد السحب.

وسيتبع حملة العيد في دبي مفاجآت صيف دبي (من 23 يونيو إلى 14 أغسطس المقبل)، حيث سيحصل ستة متسوّقين على سيارة «إنفينيتي Q50» الجديدة لكل منهم في السحب الأسبوعي، الذي سيقام (9 و16 و23 و30 يوليو) و(6 و14 أغسطس 2021).

وتستمر العروض الصيفية خلال عيد الأضحى (من 10 يوليو إلى ثاني أيام العيد)، مع جوائز نقدية قدرها 200 ألف درهم بين 40 رابحاً. ثم ختام حملات موسم الصيف مع عروض العودة إلى المدراس (من 15 أغسطس إلى الرابع من سبتمبر)، حيث سيحصل 20 رابحاً على جوائز نقدية تصل إلى 100 ألف درهم.

وعند التسوّق بقيمة 200 درهم في أي من مراكز التسوّق المشاركة، سيكون المتسوّقون مؤهلين لدخول السحب الرقمي والفوز بجوائز كبرى.

وقال رئيس مجلس إدارة مجموعة مراكز التسوّق في دبي، ماجد سيف الغرير: «يسعدنا أن نعلن عن أحد أطول العروض الترويجية لموسم الصيف هذا العام. نعلم جميعاً أن هذه العروض الترويجية تعزز تجربة التسوّق الخاصة بالزائرين والمقيمين في إمارة دبي، والعدد المتزايد من المشاركين كل عام هو شهادة على ذلك».

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