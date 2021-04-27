عطلة عامة لكلاب ألاباي في تركمانستان

المصدر: تركمانستان ■ أ.ف.ب

خصصت تركمانستان يوم الأحد عطلة عامة جديدة لسلالتها الوطنية من كلاب ألاباي والتي أقام لها من قبل زعيم البلاد نصباً تذكارياً وكتب قصيدة تمجدها. وتقررت العطلة الجديدة في يوم الاحتفال نفسه بسلالة خيول أخال تيكي والتي تعتبرها تركمانستان أيضاً جزءاً من تراثها الوطني. وتضمن يوم ألاباي مسابقة للعثور على أفضل كلاب الرعي الكبيرة.

وأقامت الحكومة في العام الماضي تمثالاً مذهباً للألباي في العاصمة عشق أباد التي يوجد بها أيضاً تمثال مطلي بالذهب للرئيس بيردي محمدوف نفسه ممتطياً حصاناً.

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