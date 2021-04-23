روبوت جوّال ينتج الأوكسجين على المريخ

المصدر: مركز كينيدي للفضاء ■ أ.ف.ب

حقق الروبوت الجوّال «برسيفرنس»، التابع لوكالة الفضاء الأميركية «ناسا»، إنجازاً جديداً على سطح المريخ، إذ نجح في تحويل ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي للكوكب الأحمر إلى أوكسجين، وهي سابقة على كوكب غير الأرض.

وقال المسؤول في «ناسا»، جيم رويتر: «إنها محاولة أولى بالغة الأهمية لتحويل ثاني أكسيد الكربون إلى أوكسجين على المريخ».

ولا تقتصر أهمية هذه الأداة على كونها تتيح إنتاج الأوكسجين لرواد الفضاء المستقبليين، بل تُغني أيضاً عن تحميل كميات كبيرة من الأوكسجين، تُستَخدَم لدفع الصاروخ في رحلة عودته من الأرض.

وأنتج «موكسي»، في تجربته الأولى، خمسة غرامات من الأوكسجين، وهو ما يكفي للتنفس لمدة 10 دقائق لرائد فضاء يمارس نشاطًا طبيعياً.

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