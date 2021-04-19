كاميرا مراقبة على شكل عين بشرية.. تطرف وترفع حاجبها

المصدر: سان فرانسيسكو ■ د.ب.أ

ابتكر فريق من الباحثين بجامعة سارلاند في ألمانيا، كاميرا مراقبة ذات تصميم مدهش، إذ تأخذ شكل عين بشرية، بغرض إثارة الجدل بشأن دور تقنيات المراقبة الحديثة في حياتنا اليومية.

وأزاح فريق الباحثين النقاب عن النموذج الأولي من الكاميرا الجديدة، التي تحمل اسم «آي كام»، والتي لا تبدو فقط مثل العين البشرية، بل إنها تقلد تحركات العين بشكل واقعي. ونقل الموقع الإلكتروني «تيك إكسبلور» عن الباحث، مارك تايسير، قوله إن «الهدف من هذا المشروع ليس تطوير تصميم أفضل لكاميرات المراقبة، بل إثارة النقاش أو لفت الانتباه إلى أننا محاطون بأجهزة مراقبة على مدار اليوم، وهو ما يثير التساؤلات بشأن تأثير هذه الظاهرة في الإنسان». وتتصرف «آي كام» مثل العين البشرية، إذ إنها تطرف وترفع حاجبها.

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