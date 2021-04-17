يسرا الزوجة السرية في «حرب أهلية».. ماذا عن المفاجآت الجديدة بالمسلسل؟

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

بعد مرور أربع حلقات من المسلسل، لا يزال مسلسل «حرب أهلية» صاحب الشخصيات الأكثر غموضاً، ففي كل حلقة تنكشف معلومة تقود الجمهور في اتجاه، لكن في الوقت نفسه تنكشف معلومات أخرى تقود الجمهور إلى اتجاه آخر، فبعد أن كانت مريم (يسرا) هي المريضة النفسية التي يعتني بها دكتور يوسف (باسل خياط)، يكتشف المشاهد أنها الزوجة السرية ليوسف، وإن الأخير يدبر لها مكيدة.

ولا يقتصر الأمر على ذلك، لكن الزوجة الثانية (أروى جودة) تكتشف الزواج السري ليوسف من مريم، وتجبر يوسف على الاختيار بين الاثنتين، ليختار في النهاية الانفصال عن مريم.

في المسلسل تقوم يسرا بدور مريم، وهي امرأة ثرية، هجرها زوجها وابنتها، وهي ليست على علاقة جيدة بهما، بالتوازي تدور علاقة مريبة بينها وبين طبيبها النفسي، كذلك تعيش معها في المنزل نور (مايان السيد) التي تعتبرها ابنتها.

حرب أهلية من بطولة يسرا وباسل خياط وجميلة عوض ومايان السيد، وأروى جودة ورشدي الشامي وسينتيا خليفة، وهو إنتاج العدل جروب، وتأليف منة القيعي وأحمد عادل، وإخراج سامح عبدالعزيز.

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