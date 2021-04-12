شوارع القدس تتزين استعدادا لشهر الصوم

المصدر: رويترز- القدس

ملأت الفوانيس الملونة والزينات المزخرفة المميزة لشهر رمضان شوارع القدس مع استعداد الفلسطينيين لشهر صوم.

وتسود المدينة حالة بهجة تفوق كثيرا الوضع في العام الماضي حيث كانت الصلاة محظورة في المسجد الأقصى، أولى القبلتين وثالث الحرمين، بسبب الجائحة. وعلى الرغم من عدم وجود سائحين أجانب في القدس فإن أعدادا أكبر من الناس يجوبون المدينة القديمة حيث شهدت الحركة في المتاجر بعض الانتعاش.

وبينما تدّوي مكبرات صوت بأغان مصرية ترحب بقدوم شهر رمضان، قال حاتم الحلو، صاحب محل، "السنة هاي جبت بضاعة من مصر وما جبت بضاعة من الصين، وفيه إقبال رهيب جدا. الناس بدها تدخل الفرحة على بيوتها، الكورونا منكدة على الناس والناس بدها تفرح".

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