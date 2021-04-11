قرد يتحكم بلعبة فيديو بشريحة في دماغه

المصدر: سان فرانسيسكو ■ أ.ف.ب

تمكن قرد من أن يلعب بلعبة الفيديو «بونغ» من دون أي وحدة تحكم غير قوة دماغه، وذلك بفضل شريحة متصلة زرعتها في جمجمته شركة إيلون ماسك الناشئة «نورالينك».

وفي مقطع فيديو نشرته الشركة، يمكن رؤية القرد بيجر وهو يتحكم بحركات المضرب بعينيه لمنع الكرة من السقوط في الفراغ، تماماً كما يمكن للاعب العادي أن يفعل بعصا التحكم أو الشاشة التي تعمل باللمس أو بواسطة لوحة مفاتيح.

وكتب مؤسس شركتي «تيسلا» و«سبايس إكس» عبر «تويتر»: «قرد يلعب بلعبة فيديو بالتخاطر مستخدماً شريحة في دماغه». وأبرزت «نورالينك» إنجازها الذي يقرّبها من تحقيق هدفها الأهم، وهو «تمكين الأشخاص المشلولين من استخدام نشاطهم العصبي مباشرةً للتحكم بأجهزة الكمبيوتر».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news