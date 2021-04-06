شاحنات بريدية ملونة للتخفيف من كآبة «كورونا» في كندا

المصدر: أوتاوا - أ.ف.ب

تحاول إدارة البريد في كندا التخفيف من الكآبة التي تتسبب بها الجائحة وزرع القليل من الفرح في نفوس الناس من خلال تحويل شاحناتها المخصصة للتوصيل إلى مركبات ملوّنة، لها على النفوس أثر مهدئ للأعصاب.

ويتولى أسطول يضم 37 مركبة متعددة الألوان توصيل الرسائل والطرود ومعها البهجة إلى سكان 28 مدينة في كل أنحاء البلاد منذ بضعة أشهر.

وزُينت كل مركبة من هذا الأسطول بشمس كبيرة وصورة لشاحنة بريد كندا التقليدية، بالأزرق والأبيض والأحمر فوق قوس قزح، إضافة إلى عبارة «شكراً» بالفرنسية «ميرسي» وبالإنجليزية «ثانك يو» بأحرف كبيرة.

وقال مصمم هذه الحلّة الجديدة للشاحنات أندرو لويس: «حاولت أن أجد ما سيكون ممتعاً ومبهجاً وما الذي يؤثر إيجابياً على الناس» بعد شهور طويلة من الحجر بسبب الوباء. وأضاف: «أدركت أن الناس أصبحوا في وضع نفسي سيئ جرّاء عزلتهم في منازلهم محرومين من علاقاتهم الاجتماعية المعتادة». واعتبر الفنان ذو الخيال الواسع أن نجاحه في إقناع شركة «كندا بوست» المملوكة للدولة باعتماد هذه الحلّة الملونة لجزء من أسطول شاحناتها يشكل إنجازاً.

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