«إنجينيويتي» تستعد لأول عملية طيران فوق سطح المريخ

المصدر: واشنطن ■ أ.ف.ب

أعلنت وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) أن مروحية «إنجينيويتي» الصغيرة، المثبتة تحت الروبوت الجوال «برسفيرنس»، باتت على سطح الكوكب الأحمر، لتنفذ أول عملية طيران على كوكب آخر غير الأرض.

وكانت «إنجينيويتي»، ذات الوزن الخفيف جداً، التي تشبه طائرة مسيّرة كبيرة، مطوية ومثبتة تحت الروبوت الجوال «برسفيرنس»، الذي هبط على سطح الكوكب الأحمر في 18 فبراير الفائت، وبقيت في موضعها إلى أن بلغ الروبوت المكان الذي يفترض أن تقلع منه المروحية.

وفي تغريدة أخرى، أشار المختبر إلى أن «رحلة (المروحية)، البالغة 293 مليون ميل (471 مليون كيلومتر)، انتهت بهذه القفزة الصغيرة البالغة أربع بوصات (10 سنتيمترات) من بطن المسبار إلى سطح المريخ». وأضاف أن «الاختبار التالي: البقاء على قيد الحياة في الليل». ومن المتوقع أن تكون الطلعة الأولى بسيطة جداً، إذ ستقلع المروحية عمودياً، ثم سترتفع إلى علو ثلاثة أمتار، وتحوم على هذا المستوى لمدة 30 ثانية، ثم تدور على نفسها، قبل أن تهبط مجدداً، وستتلقى المروحية تعليماتها من الأرض قبل بضع ساعات من طلعتها.

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