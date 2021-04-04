«حلونجي روما» يحوّل بيض الفصح إلى لوحات فنية

المصدر: روما ■ أ.ف.ب

في حي شعبي جنوب روما، يقف المتفرجون مفتونين أمام واجهة محل للحلويات، حيث تُعرض بمناسبة عيد الفصح مجموعة من بيض الشوكولاتة، المميزة فنياً بألوان متعددة، بطريقة محال المجوهرات الفاخرة.

وقد صنع صاحب المتجر، والتر موسكو، منحوتات من بيض الشوكولاتة، كل منها بمثابة تحية لفنان اختاره الرجل البالغ 47 عاماً.

ويبلغ سعر بيضة من هذه المجموعة ما بين 150 و400 يورو.

وقد لا يكون أكل بيضة بهذا السعر هو الاستخدام الأمثل لها، بل هي تصلح لتُعرَض كأي قطعة فنية أخرى.

ويشدد والتر على أن «الأهم وضعُها في أماكن لا تكون فيها درجة الحرارة مرتفعة جداً، فلا تكون مثلاً فوق المدفأة أو بالقرب من الشمس».

وكل البيض المعروض متاح للبيع، باستثناء قلّة منها تابعة لمجموعات خاصة ببعض الزبائن القدامى، الذين اشتروها لكنهم لم يأكلوها قطّ، أما البيع عبر الإنترنت فغير متوافر بعد لهذا البيض الفريد من نوعه، لأن «من الصعب جداً شحنه بسبب هشاشته».

ويؤكد والتر أن كل الأعمال يدوية الصنع، واستُخدمت لصنعها شوكولاتة داكنة بنسبة 55%، فرنسية المنشأ.

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