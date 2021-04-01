ألمانيا..العمل من المنزل يحبط نشاط اللصوص

المصدر: برلين-رويترز

ذكر اتحاد شركات التأمين في ألمانيا اليوم الخميس، أن عدد وقائع السطو في ألمانيا انخفض إلى أدنى مستوى على الإطلاق العام الماضي عندما كان الكثيرون يعملون من منازلهم.

وقال الاتحاد إن مطالبات التأمين عن عمليات السطو في ألمانيا انخفضت إلى 85 ألفا في 2020، متراجعة عشرة آلاف عن العام السابق وهو أدنى مستوى منذ بدء التسجيل في 1998.

وقال جورج اسموسن رئيس الاتحاد "التراجع في حالات السطو يرجع أساسا إلى قضاء الناس أوقات أطول في منازلها بسبب جائحة فيروس كورون". وأضاف "لا يجد اللصوص فرصة في الكثير من الأحيان لتحقيق غاياتهم".

ونتيجة لذلك، قال الاتحاد إن قيمة التعويضات عن السرقات تراجعت إلى 230 مليون يورو (269.68 مليون دولار) بانخفاض 70 مليون يورو عن العام السابق.

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