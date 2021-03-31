إغلاق مدارس نيبال بسبب تلوث الهواء

قال مسؤولون إن معظم المدارس في نيبال ظلت مغلقة لليوم الثاني على التوالي وسط مخاوف من تلوث الهواء.

وقال ديباك شارما، المتحدث باسم وزارة التعليم، إن ما يقدر بنحو 8 ملايين طالب تضرروا من عمليات الإغلاق على مستوى البلاد، والتي تهدف إلى حماية التلاميذ من الآثار الضارة لتلوث الهواء.

وصرح شارما "صدرت تعليمات للمؤسسات التعليمية في جميع أنحاء البلاد بوقف الأنشطة التعليمية لحماية الطلبة من التلوث".

وازدادت نوعية الهواء السيئة في جميع أنحاء نيبال منذ الأسبوع الماضي، حيث غطى ضباب كثيف عدة أجزاء من البلاد، بما في ذلك عاصمتها كاتماندو. وحثت السلطات الصحية المواطنين على البقاء في منازلهم وتجنب ممارسة المشي في الصباح.

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