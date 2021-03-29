أحمد السعدني لطليقته الراحلة: عشق لا يقبل التأجيل

لاقى منشور للفنان المصري أحمد السعدني، تعاطفا كبيرا على منصات التواصل الاجتماعي. ونشرالسعدني، صورة له بصحبة طليقته المتوفية. وكتب "سأحبك كل يوم كفريضة، عشق لا يقبل التأجيل". ولاقت هذه الكلمات تعاطفا واسه النطاق، داعين الله لها بالرحمة والمغفرة وله بالصبر.

يذكر أن طليقة السعدني وأم أبنائه، أمل سليمان،توفيت، نتيجة إصابتها بأزمة قلبية مفاجئة في أغسطس عام 2019.

وكان السعدني، أعلن عبر"فيسبوك"، احتمالية انسحابه من الموسم الرمضاني، وأوضح السعدني:"المؤشرات ترجح انسحابي من السباق الرمضاني، وعوضنا عليك يا رب.. التفاصيل لاحقا".

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