1.9 مليون يورو لرسم من القرن الـ17

المصدر: ليل (فرنسا) ■ أ.ف.ب

بيع رسم أنجزه الفنان الإيطالي الشهير جان لورنزو برنيني، في القرن الـ17، في مزاد في فرنسا، أول من أمس، بـ1.9 مليون يورو، محطماً «رقماً قياسياً عالمياً لرسم» من هذا الفنان، وفق الدار المنظمة للحدث.

وقال مفوض المزاد، دومينيك لو كوينت: «حُطّم الرقم القياسي العالمي السابق لأغلى رسومات برنيني (139 ألف يورو سنة 2014). وسعداء لأننا أدينا دورنا في كشف التحفة الفنية». ولم تُعلن هوية الشخص الذي اشترى الرسم «لكنه على الأرجح من بلد ناطق بالإنجليزية»، حسب لو كوينت، الذي أشار إلى أن العمل «سيُنقل إلى خارج فرنسا». وعُرف جان لورنزو برنيني (1598-1680) خصوصاً بتماثيله في نافورة نافونا الشهيرة في روما.

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