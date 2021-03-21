شارع للسعادة في القرية العالمية.. ورقم قياسي جديد

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

احتفلت القرية العالمية، أحد أكبر المنتزهات الثقافية في العالم والوجهة العائلية الأولى للثقافة والترفيه والتسوّق في المنطقة، باليوم العالمي للسعادة وسط أجواء مليئة بالبهجة والسرور عاشها الضيوف من مختلف الأعمار والجنسيات.

وأضاءت الوجهة معالمها الشهيرة باللون الأصفر، إضافة إلى تزيين أكبر شاشة عرض تحت الماء بتقنية وعجلة العالم الأيقونية بالوجوه التعبيرية المبتسمة، ما خلق أجواء من السعادة الغامرة بين الضيوف.

وبالإضافة إلى الاحتفالات، أعلنت القرية العالمية عن تسجيلها رقماً جديداً في غينيس للأرقام القياسية لـ «أكبر كلمة مصنوعة من الدبابيس» لتغير بهذا الرقم الاسم الرسمي لـ«شارع الأكشاك» ليصبح «شارع السعادة».

ولم يأتِ إطلاق الاسم الجديد للشارع من باب الصدفة، إذ لطالما كان شارع «الأكشاك» مصدر سعادة لضيوف القرية العالمية الحريصين على زيارتها من خلال توفيره خيارات واسعة من أشهر المأكولات العالمية، ما دفع كثيرين إلى إطلاق لقب شارع السعادة عليه. وحرصت القرية العالمية من خلال احتفالات يوم السعادة العالمي على إطلاق الاسم رسمياً على الشارع في أجواء من البهجة بين الضيوف. وثبتت اللوحة التي تحمل العمل القياسي لكلمة شارع السعادة في الشارع ليتمكن الضيوف من التقاط صور تذكارية بجوارها، ومشاركتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.



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