أين تذهب.. «إدج كريك سايد».. عروض مميزة في يوم الأم

احتفالاً بيوم الأم هذا العام، يكافئ فندق إدج كريك سايد الأمهات في الإمارات، من خلال تقديم وجبات مجانية لهن في مطعمي «هالو هالو» و«فيتا». ويقدم كلا المطعمين طبقاً مجانياً واحداً من اختيار الضيوف لكل أم تتناول الطعام مع أسرتها أو شريك حياتها أو أصدقائها.

ويقدم «هالو هالو»، المطعم الآسيوي المميز داخل الفندق، تجربة طهي غنية تجمع بين المأكولات الآسيوية المميزة تحت سقف واحد، من أطباق ديم سوم إلى النودلز والمأكولات البحرية ليستمتع الضيوف بالنكهات اللذيذة والمتنوّعة التي يقدمها المطعم. وتستقبل الشرفة الخارجية لمطعم «فيتا» الضيوف الذين يبحثون عن التلذذ بمأكولات منطقة البحر الأبيض المتوسط مع إطلالات رائعة على الخور، للاستمتاع بالطقس الربيعي المثالي.

ويعدّ فندق إدج كريك سايد، الذي تم افتتاحه أخيراً، علامة تجارية فرعية تابعة لمجموعة جنة للفنادق والمنتجعات المتخصصة في قطاع الضيافة الحلال المميز بفخامته وأسعاره المعقولة. ويتميز الفندق الذي يضم 138 غرفة بموقعه الرائع على خور دبي، وعلى بُعد دقائق فقط من مطار دبي الدولي، مع إمكانية الوصول إلى وسائل النقل المحلية والمعالم السياحية.

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