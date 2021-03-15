«ديزني».. وداعاً لتذكرة الدخول التقليدية

المصدر: سان فرانسيسكو ■ د.ب.أ

أعلنت مجموعة الترفيه الأميركية العملاقة، والت ديزني، في رسالة عبر الإنترنت، اعتزامها إطلاق خدمة جديدة باسم «ماجيك موبايل»، تتيح لزوار مدينة ديزني وورلد الترفيهية في ولاية كاليفورنيا الأميركية دخول المدينة باستخدام هواتفهم الذكية، بديلاً للتذكرة التقليدية. وتعتزم الشركة تطبيق هذه الخدمة الجديدة خلال العام الجاري تدريجياً، مع البدء باستخدام هواتف «آيفون» وساعات «أبل ووتش» الذكية كمرحلة أولى.

وقالت «ديزني» في بيانها إن «خدمة ديزني ماجيك موبايل طريقة مريحة، وتتم عن بعد للحصول على خدمات ماجيك باند، مثل دخول مدينة الترفيه من خلال هاتف آيفون أو ساعة أبل ووتش، وغيرها من الأجهزة الذكية... إنها تعمل مثل السحر».

ويأتي استخدام وسائل لا تعتمد على التلامس، في الوقت الذي يتم فيه توزيع لقاحات فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة، وتزايد أعداد الأشخاص الذين يضعون اعتبارات السلامة والحماية من العدوى في حساباتهم عند التفكير في السفر أو التنزه، بحسب موقع «سي نت دوت كوم»، المتخصص في موضوعات التكنولوجيا.

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